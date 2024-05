Nubifragio in Lombardia, esonda il Lambro a Milano. Allagamenti anche nella Monza-Brianza VIDEO

Sono un centinaio gli interventi eseguiti dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco a Milano. Il nucleo sommozzatori, attorno alle 9 di questa mattina, ha salvato una persona disabile al quartiere Ponte Lambro in via Maria Raneir Rilke. La donna è stata affidata al personale del 118 solo in via precauzionale. Secondo un monitoraggio della Coldiretti Lombardia la situazione è critica in quasi tutta la regione con semine in tilt e campi allagati. Le zone più colpite, con oltre 100 millimetri di pioggia cumulata in 12 ore, sono il milanese e il lodigiano, ma anche il pavese. Problemi si registrano anche in provincia di Cremona, Bergamo e Brescia. Allagamenti anche nella Monza-Brianza con difficoltà alla circolazione, paesi ricoperti d'acqua e addirittura il fango e l'acqua è arrivata dentro i mezzi di pubblici con i passeggeri in viaggio (come si evince dal video)

Strade allagate e disagi alla circolazione. L’ondata di maltempo che da ieri sta interessando Milano ha portato all’ esondazione del fiume Lambro in alcune zone della città, mentre la situazione del Seveso è ancora sotto controllo grazie all’apertura delle vasche di laminazione. Situazione confermata dal sindaco, Giuseppe Sala, sui social: «La situazione del Seveso è sotto controllo», mentre «abbiamo invece qualche problema sul Lambro». In ogni caso i vigili del fuoco hanno fatto sapere che l’esondazione è «controllata e monitorata permanentemente», anche se ovviamente sta causando allagamenti e disagi alla circolazione e alle persone.

Le piogge hanno flagellato anche altre zone del nord del Paese. In Piemonte la circolazione dei treni è sospesa tra Arona e Novara, disagi anche in Veneto e in Friuli Venezia Giulia dove si stimano anche più di 200 millimetri di pioggia a ridosso dei settori alpini.

Auto sommerse in Brianza

Continuano i danni da maltempo in Brianza, dove un intero posteggio è stato sommerso dalle acque del fiume Lambro, nei pressi del parco di Monza, mentre alcune auto erano ancora parcheggiate. A Bernareggio invece ha ceduto un muro di contenimento e, in via precauzionale le tre famiglie residenti in uno stabile adiacente sono state evacuate.

Domani allerta arancione in Lombardia e Friuli

L’ampia struttura depressionaria, centrata sul golfo di Biscaglia ed in lento avvicinamento ai settori mediterranei, continuerà a determinare condizioni di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali del Paese, in particolare sulle zone alpine e prealpine orientali, con piogge diffuse e localmente persistenti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente avviso emesso. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 maggio, precipitazioni diffuse e localmente persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla provincia autonoma di Trento, in estensione al Friuli Venezia Giulia. Persisteranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Le piogge risulteranno più abbondanti sui settori alpini e prealpini e i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 16 maggio, allerta arancione su parte di Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Inoltre è prevista allerta gialla su Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e su parte di Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Marche.