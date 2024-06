Ragazzi dispersi nel fiume Natisone, seconda notte di ricerche vane: speranze sempre più ridotte

Anche la seconda notte di ricerche dei tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone, a Premariacco (Udine) non ha dato esito. I vigili del fuoco hanno proseguito a scandagliare il corso del torrente fino alla confluenza con il Torre, ma non hanno trovato i corpi né elementi utili alla loro individuazione.

Questa mattina, approfittando di condizioni meteo favorevoli, saranno battute a tappeto ampie aree della zona facendo alzare in volo nuovamente i droni in possesso dei soccorritori, anche quelli forniti dalla Protezione civile Fvg. I sommozzatori torneranno a immergersi per scandagliare le acque. Sono già operative alcune unità cinofile, inoltre, che stanno perlustrando quelle aree tornate asciutte dopo la piena improvvisa ed eccezionale di venerdì.

Da stamani, la portata del Natisone è tornata quasi normale, nella media di questo periodo dell’anno, circostanza che potrebbe favorire il riaffiorare dei tre dispersi.