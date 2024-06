Riccardo Latino e Francesco Guglielmucci, chi sono i militari dell’Aeronautica morti nell’incidente a Grosseto

Si chiamavano Riccardo Latino e Francesco Antonio Guglielmucci i due militari dell'Aeronautica Militare deceduti in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina a Grosseto, nei pressi dell'aeroporto militare sede del 4° Stormo Caccia. Riccardo Latino, di 25 anni, era un tenente pilota, mentre Francesco Antonio Guglielmucci, di 45 anni, era primo maresciallo e allenatore di atletica leggera. Entrambi erano in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle.

Nell'incidente sono rimasti feriti altri quattro militari dell’Aeronautica Militare che viaggiavano a bordo di uno dei veicoli coinvolti nello scontro con un'automobile. Tre di loro, rispettivamente di 53, 35 e 30 anni, sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale di Siena, dove sono stati trasferiti con elisoccorso. Il quarto ferito, un 25enne, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Grosseto, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni.