Scontro frontale tra auto a Grosseto, morti due militari dell'Aeronautica. Entrambi erano al volante

I due morti nello scontro frontale tra due auto avvenuto questa mattina sulla strada del Pollino a Grosseto sono due militari dell’Aeronautica. Le due auto che si sono scontrate sono entrambe della forza armata. A perdere la vita un sottufficiale e un ufficiale pilota. Entrambi erano al volante.

Anche i tre feriti, soccorsi con l’elisoccorso Pegaso e portati all’ospedale di Grosseto e di Siena: uno sarebbe in condizioni molto gravi. Tutti facevano parte di un gruppo arrivato in città dalla base di Gioia del Colle.

Il pilota ufficiale, che viaggiava da solo in direzione di Marina di Grosseto, era arrivato in Maremma per seguire un corso al Quarto Stormo, all’aeroporto Baccarini di Grosseto. Sul posto, oltre alla Polizia municipale, anche gli agenti della Polizia stradale di Grosseto per i rilievi. Intervenuti anche i Vigili del fuoco.