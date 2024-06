Esplosione in fabbrica a Bolzano: 8 feriti con gravi ustioni. Aperta un'inchiesta

La Procura di Bolzano ha avviato un’inchiesta che dovrà determinare le cause dell’esplosione avvenuta alle ore 0,30 della scorsa notte presso il reparto produttivo dello stabilimento siderurgico 'Aluminium' in via Toni Ebner in zona industriale a Bolzano. A seguito dell’incendio otto operai sono rimasti feriti e, secondo le prime informazioni, cinque di loro sono in gravi condizioni a seguito delle ustioni e sono stati elitrasportati nella notte in centri specializzati anche all’estero. Gli elicotteri Pelikan, Aiut Alpin Dolomites e Trentino Emergenza, hanno trasportato due operati a Verona, uno a Padova, uno a Milano e un altro a Murnau in Baviera. Altri tre feriti si trovano ricoverati all’ospedale 'San Mauriziò del capoluogo altoatesino. In queste ore saranno visionate le telecamere dello stabilimento al fine di poter ricostruire l’accaduto. A seguito dell’esplosione si è verificato un incendio, domato a seguito dell’arrivo di diverse squadre di vigili del fuoco, Corpo permanente e volontari del quartiere Aslago-Oltrisarco. Sul posto ambulanze della Croce bianca e Croce rossa, e uomini della Polizia di Stato.