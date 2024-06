Esplosione di venerdì in fabbrica a Bolzano, è morto un operaio. Aveva ustioni nel 57% del corpo

Per Diallo Bocar, 31 anni, senegalese, sono state fatali le «pesanti conseguenze che il politrauma da ustione sul 57% del corpo aveva prodotto negli organi interni». E’ questa la causa del decesso di uno dei 6 operai rimasti ustionati nell’esplosione avvenuta mezz'ora dopo la mezzanotte di venerdì scorso presso lo stabilimento 'Aluminium Bozen' di Bolzano.

Diallo Bocar era stato ricoverato all’ospedale 'Borgo Trento' di Verona assieme al collega Sokol Hyseni, 33 anni, albanese. Le condizioni di quest’ultimo sono sempre gravi ma appaiono stazionarie anche se la prognosi resta riservata perchè, come riferiscono i sanitari, «la situazione permane molto critica e non si è ancora conclusa la fase acuta».

E’ corsa contro il tempo per salvare la vita anche agli altri due operai rimasti feriti in modo grave con ustioni di II e III grado. Le condizioni vengono definite 'stazionarie'.

E’ ricoverato all’ospedale 'Niguarda' di Milano con ustioni sul viso e sul resto del corpo, Artan Vila, 48 anni, albanese considerato un dipendente 'cardine' dell’azienda e il primo ad essere investito dalle fiamme, mentre il senegalese Djette 'Buba' Aboubacar di 25 si trova presso il centro ustionati di Murnau in Baviera.

All’ospedale 'San Maurizio' sono ricoverati con ustioni su varie parti del corpo, Oussama Benyahia di 27 anni, tunisino, e un altro senegalese, Mor Mboup di 39.

Leggi anche Esplosione in fabbrica a Bolzano: 8 feriti con gravi ustioni. Aperta un'inchiesta Il comunicato dell'ospedale In merito al decesso di Diallo Bocar, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, nel comunicare la morte scrive che «il quadro clinico generale era apparso da subito molto critico» e «dopo i trattamenti riservati a questi casi fatto dai chirurghi plastici con lo speciale gel e durato molte ore, il paziente è stato ricoverato in terapia intensiva, diretta dal professor Enrico Polati, per la stabilizzazione delle condizioni generali». Come riferiscono i sanitari dell’ospedale veronese, «il peggioramento del quadro gravissimo si è verificato nel pomeriggio di ieri con un episodio acuto a carico dei polmoni». La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini. L'inchiesta Circa le cause dell’esplosione vengono considerate due ipotesi, un guasto all’impianto di raffreddamento con l’acqua entrata in contatto con il metallo fuso oppure un errore umano che avrebbe causato il contatto tra acque e alluminio. La Procura di Bolzano nelle ore successive alla tragedia ha aperto un’inchiesta.