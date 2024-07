Morso da un ragno violino, muore a Palermo il carabiniere Franco Aiello

Che cos'è il ragno violino

Il ragno violino, noto scientificamente come Loxosceles rufescens, è un aracnide appartenente alla famiglia dei Sicariidae. Questo ragno è così chiamato per via di una caratteristica macchia scura a forma di violino che si trova sul suo dorso. Originario del Mediterraneo, è ormai diffuso in molte parti del mondo, compresi gli Stati Uniti, dove è conosciuto come brown recluse.

Il ragno violino è di dimensioni medio-piccole, con un corpo che misura circa 7-12 millimetri di lunghezza. Il suo colore varia dal marrone chiaro al giallastro. La caratteristica distintiva, la macchia a forma di violino, parte dalla testa e si estende verso l'addome. Questo ragno possiede sei occhi disposti in tre coppie, una peculiarità che lo distingue da molti altri ragni che ne hanno otto.

Habitat e comportamento

Il ragno violino predilige gli ambienti caldi e asciutti e tende a nascondersi in luoghi bui e riparati come crepe nei muri, sotto i mobili o nelle scarpe. È un animale notturno e generalmente evita il contatto con gli esseri umani. Tuttavia, se disturbato, può mordere per difendersi.