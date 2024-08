Alice Toniolli non è in pericolo di vita, la ciclista è ricoverata dopo la brutta caduta di ieri

Alice Toniolli, la giovane ciclista trentina di 19 anni, non è in pericolo di vita. Attualmente è ricoverata presso l'ospedale di Treviso dopo una caduta avvenuta mercoledì durante una gara a Vittorio Veneto (Treviso). Francesco Benazzi, direttore generale dell'ospedale Ca’ Foncello, ha confermato che la situazione è ancora grave, ma che la ragazza non rischia la vita. Toniolli rimane in prognosi riservata e sarà necessario attendere "almeno due o tre giorni" prima di poterla sciogliere.

L'incidente

Durante la caduta, Toniolli ha subito un violento colpo alla testa contro un muretto a bordo strada, riportando un grave trauma cranico, oltre a fratture multiple al costato e a una gamba. Attualmente si trova nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale.