Il Papa contro chi ai figli preferisce cani e gatti: "Esistono leggi di morte"

«Forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino, invece di un figlio». Papa Francesco denuncia le «leggi di morte» che limitano le nascita, e - durante il suo viaggio in Indonesia - torna ancora una volta a prendersela con le famiglie che, piuttosto che mettere al mondo figli, preferiscono tenere in casa animali da compagnia. Nel suo discorso al Palazzo presidenziale di Giacarta, parlando alle autorità e alla società civile del Paese del fatto che oggi «una parte considerevole dell’umanità viene lasciata ai margini, senza i mezzi per un’esistenza dignitosa e senza difesa per far fronte a gravi e crescenti squilibri sociali, che innescano acuti conflitti», il Papa ha aggiunto "a braccio": «E come si risolve questo? Con una legge di morte, limitando le nascite. Voi invece in Indonesia avete famiglie che fanno tre, quattro o cinque figli, questo è un esempio per ogni paese! Fate bene, andate avanti così!».

E sul calo delle nascite ha quindi concluso: «Forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino, invece di un figlio. Questo non può andare bene», suscitando l’ilarità del presidente indonesiano Joko Widodo, seduto al suo fianco, e dei presenti all’incontro. C'è da pensare che anche questa volta le parole del Papa incontrino le reazioni delle associazioni zoofile e degli amanti degli animali. Non è infatti la prima volta che si esprime in questi termini, nel soffermarsi sull'"inverno demografico», e nelle precedenti occasioni le polemiche sugli animali domestici hanno sempre oscurato il resto dei contenuti. Il 24 novembre 2023, ad esempio, parlando alle popolazioni del Centro-Italia colpite dal sisma del 2016-2017, Francesco ha detto 'a bracciò: «Lo spopolamento: è un problema. In Italia non si fanno figli, e questo è grave. Abbiamo una media di età di 46 anni. Sembra che le famiglie preferiscano avere dei cagnolini o dei gatti e non dei figli: è la cultura veterinaria, state attenti a quello. Questa è l’eredità?».