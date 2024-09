Tempesta nel Catanese, tre feriti ad Aci S. Antonio: il forte vento ha divelto alberi e pali della luce

È stato soprattutto il forte vento ad arrecare i danni sul territorio di Aci Sant’Antonio, dando vita ad una vera e propria tempesta. Al momento, con il Coc che è stato attivato, la provvisoria conta dei danni mette in evidenza il crollo delle imponenti luminarie ai Quattro Canti e in piazza Maggiore, crollo che ha alberi e diversi pali della pubblica illuminazione, danneggiando le auto parcheggiate in zona; e poi la caduta di alberi, in special modo un grande pino su via Oasi, all’interno di uno spazio privato, che, squarciato, è crollato su un’abitazione sulla pubblica via; e di un altro albero nei pressi della circonvallazione, che per la mole ha compromesso il traffico veicolare.

Sono state chiuse, quindi, le strade del centro, e sono state sospese le manifestazioni previste per la serata, in centro e nelle frazioni.

Infine, tre sono le persone che hanno riportato lievi ferite, poi medicate presso l’Ospedale di Acireale, e due famiglie sono state sfollate.