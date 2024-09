Boccia: ho regalato a Sangiuliano una pellicola "privacy". Ecco cos'è e come funziona

«Io ho regalato al ministro una pellicola "privacy". Una pellicola che gli permette di non fare vedere alle persone che gli sono accanto quello che lui scrive e quello che lui invia. Perchè ho visto tante volte dei messaggi sbirciati...anche da me». Maria Rosaria Boccia a «In Onda» su La7 rivendica di avere cercato di difendere la privacy dell’ex ministro della Cultura. «Gli ho detto: "Gennaro se tu, poco poco, stai accanto a una persona e ti vede che invii questo messaggio non proprio ministeriale va a finire che finisci nei guai. Mettiti una pellicola privacy così non ti vedono"».

La pellicola "privacy" è un tipo di pellicola protettiva che si applica su schermi di dispositivi elettronici, come smartphone, tablet, laptop e monitor, per limitare l'angolo di visione del display. Questa pellicola è progettata per impedire a persone non autorizzate, che si trovano ai lati dell'utente, di vedere il contenuto sullo schermo.