Le dimissioni di Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia: "Non sono contenta, meritava quel posto"

«No, non sono contenta, assolutamente, lui meritava quel posto, è una persona molto competente, secondo me anche una brava persona. Si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire, mi dispiace tantissimo». Gennaro Sangiuliano ha da poco varcato, ormai da ex ministro, il portone del Collegio Romano quando Maria Rosaria Boccia, protagonista dell’affaire politico di fine estate, commenta le sue dimissioni, un atto «necessario», «dopo tutta la tempesta mediatica», sottolinea, «però poteva non farlo, dicendo la verità fin dall’inizio».

Al puzzle mancano ancora diversi tasselli, ma l’imprenditrice di Pompei, messa in piega e trucco perfetti, intervistata da In Onda su La7, respinge la definizione di "spia": «Assolutamente no. Non spiavo il ministro, lavoravo con il ministro». E ancora: "Non ho paura delle indagini, ho detto la verità».