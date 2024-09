Boccia al contrattacco: "Meloni sessista contro di me, Sangiuliano è sotto ricatto"

"Perché ho registrato tutto da un certo punto in poi? Perché il ministro mi ha detto una frase che mi ha colpito molto: 'io sono il ministro, io sono un uomo, io rappresento l'istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che tu dirai' ", afferma la Boccia sulla ragione per cui ha deciso di tenere le prove dei suoi rapporti con il ministro della Cultura e del suo ruolo al ministero. Quando ha detto questa frase? "A fine luglio". Ha altre registrazioni, audio, video? "Ho semplicemente dei documenti per certificare la verità di una donna che diversamente non sarebbe stata creduta".

Ancora in bilico, sempre con la spada di Damocle di possibili nuove rivelazioni, chat, foto, registrazioni o documenti che potrebbero vanificare il doloroso bagno di sincerità con cui il ministro della Cultura ha provato mondare in tv la sua immagine compromessa dallo scandalo di Pompei. Dopo l'intervista al Tg1, Gennaro Sangiuliano torna a provare a riprendere il tran tran di lavoro al Collegio Romano, ma dire che le acque per lui si siano placate sarebbe una bugia. La sua accusatrice, Maria Rosaria Boccia, continua con lo stillicidio di rivelazioni e accuse. Il ministro, dice oggi in un'intervista esclusiva a La Stampa, "è sotto ricatto", "ci sono alcune persone che lo ricattano per delle agevolazioni che hanno avuto", precisa. Ma non è finita qui e l'imprenditrice potrebbe fornire nuovi dettagli in interviste che avrebbe programmato sulla stampa e in tv. Intanto Sangiuliano valuta un esposto in Procura sul caso Boccia. 'Nella giornata di domani il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano avrà un incontro con i suoi legali per valutare la presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica', si legge in una nota diffusa dal ministero.