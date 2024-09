Caso Sangiuliano, la rapida ascesa di Maria Rosaria Boccia su Instagram: follower quadruplicati

Tutto è iniziato con un post su Instagram in cui Boccia annunciava la sua presunta nomina come consigliera del ministro, scatenando un acceso confronto con Gennaro Sangiuliano . A partire da quel momento, l’imprenditrice ha visto il suo profilo trasformarsi in un vero e proprio terreno di battaglia mediatica, con commenti, like e condivisioni che si sono moltiplicati a ritmi vertiginosi. Tra il 3 e il 5 settembre , il profilo ha registrato un incremento di follower senza precedenti: 8.000 nuovi seguaci il 3 settembre , un salto di 28.000 il 4 settembre , e altri 18.000 il 5 settembre . Questi numeri hanno spinto la sua audience oltre il traguardo dei 100.000 follower , segnando una crescita vertiginosa in meno di due settimane.

Oggi, 6 settembre 2024 , il profilo Instagram di Maria Rosaria Boccia ha toccato quota 103.000 follower , consolidando la sua posizione come una delle figure emergenti del panorama social italiano. Un aumento straordinario, considerando che solo dieci giorni fa, il 26 agosto , Boccia contava "appena" 27.000 follower . Da allora, il suo seguito è cresciuto di quasi quattro volte, un’impennata impressionante nei giorni in cui è al centro dell’attenzione mediatica e del dibattito pubblico.

L’effetto mediatico: una nuova stella del social?

Il caso Boccia-Sangiuliano ha dimostrato come il confine tra politica e social media possa sfumare rapidamente, trasformando una disputa pubblica in un fenomeno virale che ha tenuto incollati agli schermi degli smartphone migliaia di italiani. La capacità di Boccia di usare Instagram come piattaforma di risposta e contro-narrazione rispetto ai media tradizionali ha amplificato la sua visibilità, rendendola un fenomeno da seguire non solo per gli appassionati di politica, ma anche per gli esperti di comunicazione digitale e influencer marketing.

Il valore economico di un profilo in rapida crescita

Con un seguito che ha superato i 100.000 follower, il profilo Instagram di Maria Rosaria Boccia non è solo una vetrina di notorietà, ma anche una potenziale fonte di guadagno economico. Gli analisti del settore dell'influencer marketing stimano che un profilo di queste dimensioni, se ben monetizzato, potrebbe garantire entrate significative. Per ogni post sponsorizzato, un influencer con oltre 100.000 follower può guadagnare da 500 a 5.000 euro, in base a vari fattori come il tasso di coinvolgimento e il settore di appartenenza.