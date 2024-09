Ritrovati senza vita i corpi di Susanna Recchia e della figlioletta di tre anni. La 45enne aveva annunciato il suicidio con una lettera d'addio

: i due cadaveri sono stati trovati nel fiume Piave . La donna avrebbe posto in atto il suo tragico proposito, quello che aveva scritto nella lettera di 5 pagine trovata dal suo compagno nella casa di Miane (Treviso) dove annunciava di voler togliersi la vita con la sua piccola. Le ricerche erano riprese questa mattina in modo massiccio, dopo che ieri la sua auto, una Volkswagen Tiguan di colore bianco, era stata trovata vuota a Covolo di Pederobba e si sono concentrate nella zona del ponte di Vidor tristemente noto come luogo di suicidi là dove il fiume Piave è particolarmente violento. La conferma arriva da parte dell’assessore veneto alla Protezione civile Giampaolo Bottacin .

La Procura di Treviso intanto aprirà un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio suicidio. Lo rende noto il Procuratore Marco Martani che ritiene la vicenda «senza ombre e dal chiaro sviluppo» mentre si riserva di attendere i dati sul primo esame necroscopico per valutare se affidare l’incarico per l’autopsia sui corpi.

«E' evidente che la donna era vittima di quella che viene definita depressione maggiore - dice Martani -, una malattia psichica che spesso non dà avvisaglie o quanto meno è difficile da interpretare per i non esperti». «Una forma di depressione - aggiunge - che fa vedere solo tragedie nel futuro e che, come probabile gesto protettivo, spinge a portare con sé quanti si amano».