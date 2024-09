Curve criminali, quando la mafia entra negli stadi: dall'inchiesta "Last Banner" all'omicidio di Antonio Bellocco

Tra i 19 ultras arrestati ci sono nomi conosciuti negli stadi di tutta Italia. Soprattutto in quelli dove il binomio mafia-ultras ha fatto già capolino, almeno dentro i faldoni dei magistrati. A Torino, l’inchiesta 'Alto Piemonte' aveva evidenziato il tentativo della cosca Pesce-Bellocco di Rosarno di mettere le mani sul bagarinaggio dei biglietti della Juventus , che, a un gruppo ultras, possono fruttare oltre 30mila euro a partita. Per riuscire in questo intento, erano pronti a far nascere all’ Allianz Stadium un nuovo gruppo.

Un patto di non belligeranza che dura da oltre 40 anni tra gli ultras del Milan e dell’ Inter , siglato all’indomani del Mundialito 1983 , ma che oggi è diventato, secondo gli inquirenti, un patto che ha legami con la criminalità organizzata . La maxi operazione di polizia e guardia di finanza, coordinata dalla Dda della Procura di Milano , è l’ennesimo e importante tassello di un mosaico in cui le curve , in questo caso quelle meneghine, e tutto quello che gira intorno a loro, vengono disegnate come terreno fertile per gli affari delle cosche .

L'inchiesta "Last Banner" e i capi ultrà

Nell’inchiesta 'Last Banner', che ha portato alla prima e storica condanna per associazione a delinquere nei confronti dei leader di una curva, quella juventina, l'aggravante mafiosa non è mai stata contestata. Tuttavia, nell’aprile scorso, la Corte d’Appello di Torino aveva aumentato le pene per cinque capi ultrà, colpevoli secondo l’accusa di aver esercitato pressioni nei confronti della società durante la stagione 2018-19, per ottenere e non perdere benefici e privilegi, anche con l’estorsione.

L'ascesa di Fabrizio Piscitelli e l'omicidio di Antonio Bellocco

I magistrati romani, che avevano lavorato all’inchiesta 'Grande raccordo criminale', avevano raccontato di come sotto l’ala protettrice del clan napoletano Senese era cresciuto Fabrizio Piscitelli, per tutti Diabolik, fondatore e leader degli Irriducibili Lazio. Almeno fino a quando non venne assassinato da un killer su una panchina del Parco degli Acquedotti a Roma, il 7 agosto del 2019.