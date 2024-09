Inchiesta sulle curve milanesi, s'indaga sulle bevande sponsorizzate da vendere allo stadio e l'aggressione di Cristiano Iovino

Dall’inchiesta che ha azzerato le curve ultrà milanesi emerge «il rapporto tra Lucia Federico Leonardo (in arte Fedez)», che non risulta indagato, «e Lucci Luca», capo ultrà milanista e destinatario di ordinanza in carcere, e «con il gruppo di tifosi a questo facenti capo».

Dall’ordinanza del gip Domenico Santoro vengono a galla intercettazioni su una richiesta di Fedez a Lucci su un «suo intervento per avere la possibilità di somministrare» una bevanda sponsorizzata dal cantante «all’interno dello stadio Meazza». Tra gli episodi contestati ad ultrà milanisti la nota «aggressione ai danni di Cristiano Iovino» dell’aprile scorso.