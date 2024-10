Diluvio a Catania, il video del motociclista trascinato in via Etnea dalla furia dell'acqua: salvato da una donna

Arriva la pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall’acqua piovana che arriva dai paesi dell’Etna. Come via Etnea, percorsa da un fiume piena, con l'acqua sopra i marciapiedi e uno scooter che galleggia e "viaggia" verso piazza Duomo.

Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene trasportato dall’acqua ed è soccorso da una donna. La scena è stata ripresa da più persone e i video sono diventati virali sui social. Anche un’auto è stata trasportata dall’acqua ed è "salita" sui paletti in metallo che costeggiano la "pescheria" vicina a piazza Duomo.