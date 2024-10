L'Italia nella morsa del maltempo da Nord a Sud: massima allerta in Calabria e Sicilia anche per i prossimi giorni

L’Italia nella morsa del maltempo. Da Nord a Sud molte regioni sono in allerta, con pioggia e vento che non danno tregua in diversi territori. Scuole chiuse oggi in diversi comuni, e anche per lunedì lezioni sospese in molti centri.

Serie preoccupazioni, ancora una volta, in Emilia-Romagna, dove oggi è in vigore un’allerta rossa. A Bagnacavallo, nel Ravennate, sono state disposte evacuazioni in via precauzionale nelle zone già colpite dall’alluvione di settembre: si tratta delle frazioni di Traversara, Borghetto e dell’area di via Muraglione a Boncellino. È stato allestito un centro di accoglienza. Le scuole oggi sono chiuse in tutta la provincia così come accade nel Modenese, dove sotto osservazione ci sono i fiumi Secchia e Panaro, i cui livelli potrebbero superare soglia 3. Le piene sono attese nel pomeriggio. A Bologna sono chiusi parchi e centri sportivi ed è stata disposta l’evacuazione dei residenti a Selva Malvezzi, frazione di Molinella.

Leggi anche Diluvio a Catania, il video del motociclista trascinato in via Etnea dalla furia dell'acqua: salvato da una donna «Le previsioni meteo - dice poi il sindaco di Faenza, Massimo Isola - sono confermate, ma spostate in avanti verso la seconda metà della giornata. Il passaggio della piena nel nostro territorio, infatti, è atteso nella prima serata. Gli esperti meteorologi sottolineano che il fenomeno di oggi sarà rapido e impulsivo. In altre parole, attendiamo precipitazioni forti e picchi significativi, ma di breve durata», conclude.

Situazione difficile anche in Toscana e in Piemonte. A Torino, in particolare, preoccupa lo stato del Po, in particolare nella zona Murazzi. E nelle Marche lo stato di attenzione è sempre alto a causa delle abbondanti piogge. Leggi anche Esondazione del fiume Salso a Licata: cinque persone salvate, una era bloccata sul tetto - VIDEO Allerta in Sicilia e Calabria Al Sud, in Sicilia, una violenta tromba d’aria si è abbattuta a Portopalo di Capo Passero, la punta estrema dell’isola, nel Siracusano. La sindaca del borgo marinaro, Rachele Rocca, ha lanciato un appello alla comunità. «Sin dalle prime ore del mattino stiamo - dice Rocca - seguendo e intervenendo a seguito di una forte ondata di maltempo che sta interessando il nostro paese. Non uscite di casa se non strettamente necessario». È ancora presto per la conta dei danni, di certo le raffiche hanno abbattuto dei vecchi pali, cartelloni pubblicitari, cassonetti dell’immondizia. Problemi di allagamento vi sono anche a Siracusa, dopo l’abbondante pioggia caduta per circa due ore a partire dalle prime ore del mattino. E sono 50 gli interventi dei vigili del fuoco nel Catanese per i danni del maltempo; un’altra decina di interventi è in corso. A Misterbianco, in via Pezza Mandra, sono intervenuti i sommozzatori per mettere in salvo diversi automobilisti rimasti intrappolati nelle auto. A Belpasso un’altra squadra è intervenuta per soccorrere il conducente di una vettura rimasta sotto un cavalcavia allagato nei pressi della SS 121.