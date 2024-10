Esondazione del fiume Salso a Licata: cinque persone salvate, una era bloccata sul tetto - VIDEO

Cinque persone sono state salvate in elicottero dai pompieri a Licata dove, in tarda mattinata, è esondato il fiume Salso. Da contrada piana Bugiades il corso d’acqua ha invaso gran parte della città e, in particolare, il quartiere «Africano» e piazza Gondar.

L’elicottero dei vigili del fuoco «Drago 146», del reparto volo di Catania, è intervenuto a Licata a supporto delle squadre di terra dei pompieri. Quattro persone, rimaste intrappolate in auto, e una nel tetto di un’abitazione sono state tratte in salvo con l’intervento del velivolo. Al momento non si segnalano vittime e dispersi.