Esondazione Salso, a Licata si fa la conta dei danni e si scava nel fango

A Licata, nell'Agrigentino, dove oggi è tornato il sole, proseguono senza sosta le operazioni di rimozione del fango dopo l'esondazione del fiume Salso, avvenuta ieri in diversi punti. La piena aveva fatto innalzare la foce del fiume fino a circa 8 metri, mentre oggi il livello è sceso a 2 metri, rientrando nel letto. Una delle aree più critiche è il mercato ortofrutticolo di via Giarretta, completamente allagato. Attualmente sono in azione due mezzi meccanici e quattro idrovore per rimuovere acqua e fango.

Oltre agli uomini della Protezione civile e ai dipendenti comunali, molti volontari e i proprietari dei magazzini stanno lavorando instancabilmente, affiancati dal sindaco Angelo Balsamo. Le operazioni sono iniziate già durante la notte, con squadre al lavoro su corso Serrovia, una strada trafficata che collega la zona del mare al resto della città, ricca di abitazioni e attività commerciali. Le squadre si sono poi spostate su corso Umberto II e via Giarretta.