Carlo Ancelotti, Real Madrid-Milan? Il calcio doveva fermarsi. Tristi per Valencia

«Il calcio è una festa. E tu festa la puoi fare quando stai bene, quando la tua famiglia sta bene, quando tutti stanno bene. Quando la gente non sta bene non si può fare festa. Il calcio per me deve fermarsi, perché il calcio è la cosa più importante ma anche la meno importante. Noi però ci siamo dentro, non siamo quelli che comandano e ci adattiamo». Così Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, alla vigilia di Real Madrid-Milan. «E' stata una settimana tragica e siamo tristi - aggiunge -. Siamo vicini a Valencia e a tutti i paesi coinvolti, vorrei anche sottolineare quanto sia difficile parlare di calcio, così come giocare». «Spero che comprendiate che in questo momento mi rimane difficile parlare di calcio, non ne avrei voglia - dice ancora l’allenatore del Real Madrid -, perché noi facciamo parte di questo paese e siamo molto scossi da quanto successo. Per rispetto di tutti, cercherò di fare una conferenza stampa semplice, perché non ho alcuna voglia di parlare di calcio nonostante la partita di domani, contro il Milan, sia per me speciale».

«Ciò che è successo ci colpisce, è incredibile e terribile - continua Ancelotti -. Abbiamo preparato il match perché siamo professionisti, ma siamo stati chiari: nessuno avrebbe voluto giocare, e ame sembrava la decisione più corretta. Però non decidiamo noi, il potere che abbiamo è uguale a zero». «Non voglio dare un’opinione o valutare ciò che la politica ha fatto questa settimana - prosegue -. Non ho questo compito, ma solo la tristezza di vedere così tante persone colpite. Siamo nel 2024, con tutte le informazioni e gli strumenti che abbiamo nel mondo, e non siamo in grado di prevenire una tragedia del genere». «Arrabbiati per il Pallone d’Oro? No, siamo tristi per i fatti di Valencia, è qualcosa di incredibile"; prosegue l'allenatore del Real Madrid, mentre in Spagna continua a far discutere, e a provocare polemiche, la decisione della Liga guidata da Javier Tebas di far disputare comunque, a parte Valencia-Real Madrid e Villarreal-Rayo Vallecano, le partite della 12/a giornata di campionato. I club non avrebbero voluto scendere in campo, e le critiche, anche dure, verso chi ha deciso che si giocasse comunque sono arrivate da varie parti, anche da tecnici del calibro di Diego Simeone dell’Atletico Madrid e Hansi Flick del Barcellona, decisamente contrariati di non poter mostrare solidarietà verso le vittime dell’alluvione, la 'Dana', nella zona di Valencia. Alla fine quindi si è giocato, il Barça ha vinto 3-1 il derby con l’Espanyol, mentre l’Atletico si è imposto per 2-0 sul Las Palmas, con Giuliano Simeone, figlio dell’allenatore, che dopo aver segnato la prima rete dei suoi ha mostrato una maglia con un messaggio di sostegno e speranze in dialetto valenciano ("Força I Anims") per le vittime e coloro che sono stati comunque colpiti da questa tragedia.