Allerta in Catalogna, ora la Dana flagella Barcellona. Aeroporto allagato, caos voli. Obitorio per 400 salme a Valencia

Ancora piogge fortissime e tante ore con il fiato sospeso per il rischio di nuove inondazioni in Spagna. Questa volta a vivere una giornataccia a causa della Dana sono state migliaia di persone Barcellona e altre zone della Catalogna, a lungo rimaste in allerta per maltempo e pericoli associati. Le precipitazioni hanno provocato forti disagi in particolare per la mobilità, con decine di voli cancellati e i treni locali fuori uso fino al pomeriggio inoltrato. Mentre nella flagellata zona di Valencia continua l'incubo dovuto al devastante impatto dell’alluvione avvenuta martedì scorso.

All’aeroporto El Prat di Barcellona la situazione ha cominciato a complicarsi particolarmente verso metà mattinata. Nel giro di quattro ore in zona si sono infatti accumulati circa 150 litri di acqua per metro quadro, ovvero più di quanto lì di solito piove in oltre tre mesi: una quantità sufficiente a mandare in tilt il traffico aereo e provocare la soppressione di circa 70 voli (tra cui almeno quattro dall’Italia) e la deviazione verso altri scali di altri 18. A brevissima distanza a preoccupare è stato in particolare il fiume Llobregat, che nel passaggio attraverso la cintura sud della città si è ingrossato molto al di là della sua portata abituale, secondo le autorità locali.