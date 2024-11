La 15enne trovata impiccata a Piazza Armerina. La mamma: "Non si è uccisa, voglio giustizia"

«L'ho trovata impiccata. Era in ginocchio tutta legata, ma una bambina come fa a legarsi fino ai piedi? C'era un doppio nodo al collo, la corda era passata due volte. C'era un doppio nodo all’albero. Come fa una bambina a uccidersi così?».

Non crede all’ipotesi del suicidio la madre della 15enne trovata impiccata a un albero, a Piazza Armerina, martedì. La Procura dei minori di Caltanissetta ha aperto una indagine per istigazione al suicidio. Tra le lacrime la donna ripete: «Voglio giustizia».

La sorella e gli amici sentiti dalla polizia

È in commissariato la sorella maggiore della 15enne che si è impiccata a un albero del giardino di casa martedì a Piazza Armeria (En). Sul caso indaga per istigazione al suicidio la Procura dei minori di Caltanissetta che ipotizza il coinvolgimento nella vicenda di coetanei della ragazza.