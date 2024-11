Ragazzina suicida a Piazza Armerina: sequestrata la salma e rinviati i funerali. Si indaga su bullismo e revenge porn

Disposto dalla procura dei minori di Caltanissetta, il sequestro della salma della quindicenne morta suicida martedì a Piazza Armerina. La decisione è stata presa sulla scorta della trasmissione degli atti da parte della procura di Enna a quella minorile nissena, che, quindi, avendo assunto il caso, ha facoltà di disporre ulteriori accertamenti. I funerali della quindicenne, previsti per oggi pomeriggio alle 15,30 sono stati quindi rinviati. La procura di Enna aveva disposto l’esame esterno e quello tossicologico, non l’autopsia, che a questo punto potrebbe essere invece disposta dalla Procura per i minori.

Il drammatico episodio dopo un litigio a scuola

La ragazza si era tolta la vita al ritorno anticipato da scuola, dopo un violento litigio con una compagna e gli insulti di altre ragazze. I genitori l’avevano lasciata a casa e la madre era andata a fare la spesa, ma al suo rientro aveva trovato la figlia impiccata ad un albero del giardino.