Maltempo nel Catanese, nell'inferno di Acireale: l'acqua invade le case, supermercati allagati e muri crollati

Ad Acireale i Vigili del fuoco sono intervenuti in seguito al crollo di un muro perimetrale in via Giorgio La Pira, nei pressi della Circonvallazione. Ad Aci Sant'Antonio i pompieri hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati nelle loro auto in via Aldo Moro, dove sono intervenuti anche per alcune persone rimaste dentro un supermercato completamente allagato. Sempre ad Acireale una persona è stata soccorsa in un’abitazione allagata in via Rocco Chinnici.

Non c'è pace per il Catanese, ancora una volta travolto dal maltempo che sta causando danni, paura e disagi.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale sono stati impegnati per tutta la notte e sono tuttora in corso ancora decine di interventi riguardanti il soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di auto e veicoli.