Sono decine le richieste di soccorso a Torre Archirafi, frazione di Riposto, in provincia di Catania, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Sotto una pioggia battente, gli automezzi vengono trascinati dalla furia dell’acqua. Non vi è al momento notizia di dispersi, solo grande paura, soprattutto per una donna salvata dai vigili del fuoco grazie ad una fune, mentre la sua auto è finita in mare.