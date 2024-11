La morte di Margaret Spada, dubbi dalla relazione Asl: "Non fu subito rianimata". Stamattina i funerali

Si svolgeranno oggi alle 11 a Lentini, nel Siracusano, i funerali di Margaret Spada, la

giovane morta il 7 novembre a Roma dopo un intervento al naso eseguito in uno studio medico all’Eur. Le esequie sono in programma nella chiesa Madre di Sant'Alfio e il sindaco ha proclamato per la giornata il lutto cittadino.

Intanto dalla relazione dei medici della Asl sembra emergere che Margaret non fu subito rianimata con una manovra tempestiva nello studio medico in cui si era sottoposta all’intervento: «L'edema cerebrale e l’esame neurologico» della 22enne erano infatti «incompatibili con una corretta e pronta rianimazione cardiopolmonare prima dell’intervento del 118». L’edema era stato rilevato con una Tac dell’encefalo e una del torace abbinate all’esame neurologico.