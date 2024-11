Si aggrava il bilancio del tragico incidente tra Foggia e Potenza, muore anche il quarto tifoso rossonero: “Sogna di diventare un calciatore”

Samuele era stato ricoverato inizialmente al San Carlo di Potenza, per poi essere trasferito al Vito Fazzi di Lecce a causa della gravità delle sue condizioni. Dopo oltre un mese di ricovero e cure, il giovane atleta non ce l’ha fatta.

Si è spento questa mattina all’ospedale Vito Fazzi di Lecce il cuore di Samuele Bruno , il giovane tifoso del Foggia Calcio che lottava tra la vita e la morte dal 13 ottobre scorso. Samuele, 15 anni, era rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada tra Potenza e Foggia, nello svincolo d’uscita per la città lucana. Lo schianto, che aveva già spezzato le vite di altri tre giovanissimi tifosi rossoneri – Samuel Del Grande , 13 anni, Michele Biccari , 17, e Gaetano Gentile , 21 – ha portato ora via anche lui, nonostante le speranze e le preghiere di amici e familiari.

Samuele era un ragazzo solare e pieno di vita, come ricorda Giuseppe Vaccariello, titolare della scuola calcio Foggia Football Club, dove il giovane si allenava con dedizione: «Samuele era l’amico di tutti. Scherzoso, giocherellone, non protestava mai, nemmeno quando andava in panchina. Frequentava gli allenamenti con regolarità e il suo sogno era quello di diventare un calciatore del Foggia».

Il suo legame con la scuola calcio era profondo. Samuele vi aveva militato dai 7 ai 12 anni, crescendo sotto l’ala protettiva di Giuseppe e di sua sorella Petronilla Vaccariello, maestra d’asilo del ragazzo e cofondatrice della scuola. Petronilla lo ricorda con commozione: «Ho cresciuto Samuele come un figlio. L’ho conosciuto da quando aveva solo sette mesi. Era per me molto più di un allievo, era come se fosse parte della mia famiglia».

Il dolore di una comunità

La scomparsa di Samuele si aggiunge al dolore già enorme della comunità foggiana, scossa da questa tragedia che ha coinvolto quattro giovani vite legate dalla passione per il calcio e per i colori rossoneri. I funerali, che si preannunciano affollati, saranno un momento di cordoglio per tutta la città, che si stringe attorno alla famiglia Bruno in questo momento di immenso dolore.