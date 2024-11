La morte di Francesca Deidda fu femminicidio, il marito Igor Sollai confessa in carcere

Arriva dopo una carcerazione iniziata l’8 luglio scorso la confessione di Igor Sollai, autotrasportatore di 43 anni, unico indagato dalla procura di Cagliari per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della moglie, Francesca Deidda, di un anno più giovane. Le sue ammissioni sono arrivate ieri a tarda sera, nel carcere di Uta (Cagliari), davanti al pm Marco Cocco e ai suoi avvocati, Carlo Demurtas e Laura Pirarba che qualche giorno fa si erano visti respingere la richiesta di scarcerazione anche dalla Cassazione. La scomparsa e il tentativo di depistaggio A luglio quando scatta la misura cautelare, ancora il corpo non si trova. Il marito si proclama subito innocente, sostiene la versione dell’allontanamento volontario della donna, ma gli indizi a suo carico sono tanti. Dal 10 maggio scorso di Francesca Deidda - un lavoro in un call center, un matrimonio senza figli in una casa di San Sperate (Cagliari) - non si hanno più notizie. Per settimane nessuno ne denuncia la scomparsa. C'è qualcuno che si assicura che l’assenza passi inosservata. Al datore di lavoro della donna arriva un’inaspettata lettera formale di dimissioni. Dal suo smartphone parte qualche messaggio, risposte a chi chiede sue notizie, in particolare i colleghi che non si capacitano di una decisione improvvisa e senza un’apparente giustificazione. Dalle chat sembra che Francesca, riservata, amante dei viaggi e dei gatti, abbia bisogno di stare un po' per conto suo. Il marito Igor conferma questa tesi. Dopo la scomparsa della moglie, mette in vendita l’auto intestata a lui ma che usava Francesca. All’acquirente raccomanda di pulirla bene, di igienizzarla. Poi su un portale cerca di disfarsi anche del divano del soggiorno, ma in questo caso nessuno lo compra.

I primi sospetti, il tranello, la denuncia Nel frattempo le colleghe di Francesca s'insospettiscono. E’ davvero strano che lei si rifiuti di parlare al telefono e risponda solo per messaggio, tra l’altro in un modo che stona con quello in cui si esprime di solito. Che qualcuno stia scrivendo al suo posto? Una delle colleghe escogita un tranello. E inventa le dimissioni di un’inesistente compagna di lavoro. Chi risponde non se ne accorge, quindi non può essere Francesca. A quel punto le colleghe parlano col fratello di lei, Andrea, dieci anni più giovane. Anche lui da settimane non sa dove sia la sorella. Ne chiede conto al cognato Igor, il quale lascia intendere che Francesca si è presa una pausa dalla loro vita matrimoniale e che non ha idea di dove sia andata. Andrea presenta denuncia di scomparsa ai carabinieri di San Sperate. E’ il 30 maggio. Scattano le indagini, coperte da uno strettissimo riserbo.