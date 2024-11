Crisi idrica in Sicilia: Schifani annuncia interventi, ma divampa la protesta nell’Ennese

«Voglio esprimere solidarietà a quella parte di popolo siciliano che in questo momento sta vivendo estreme difficoltà nell’approvvigionamento idrico». Con queste parole il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha aperto il suo intervento al convegno sulla blue economy in corso a Palermo, affrontando il tema della siccità che sta mettendo in ginocchio molte aree dell’isola.

Schifani ha sottolineato l’impegno della Regione per far fronte alla crisi: «Ce la stiamo mettendo tutta e faremo in modo che per la prossima estate i dissalatori mobili possano essere in funzione, in aggiunta ai nuovi pozzi che stiamo individuando». Non sono mancati riferimenti alla tensione crescente tra i territori: «C'è una guerra tra poveri, Comuni che si fanno guerra per avere più o meno acqua. Cercheremo di garantire tutti con il massimo della responsabilità».

