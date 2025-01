Edoardo Borghini ha ucciso il figlio Nicolò: "Volevo fermare la sua furia, sono già morto"

«Io sono già morto». È quanto ha detto, secondo quanto riferisce il suo avvocato, Edoardo Borghini, l’uomo di 63 anni in carcere da tre giorni dopo aver sparato e ucciso suo figlio Nicolò, 34 anni, a Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola), nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto oggi in carcere a Verbania. La decisione arriverà domattina.

L’uomo - spiega il legale, Gabriele Pipicelli - ha risposto a tutte le domande che gli hanno posto il gip Rosa Maria Fornelli e la pm Laura Carrera, che ipotizza il reato di omicidio aggravato dal legame familiare e ha chiesto la conferma della misura cautelare in carcere, sostenendo che vi sia il rischio di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Le risposte, sottolinea l’avvocato difensore, sono «sovrapponibili e non contraddittorie» rispetto alla versione fornita nell’interrogatorio reso nella notte in cui è avvenuto l'omicidio.