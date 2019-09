Sanremo, le anticipazioni di Amadeus: da Fiorello alla nuova serata del giovedì

Venti cantanti in gara fra i big, la porta aperta alle incursioni di Fiorello, il ritorno degli ospiti internazionali, e la terza serata, il giovedì, dedicata alle esibizioni in brani della storia del Festival, con punteggio che avrà valenza per la classifica finale.

Sono fra le anticipazioni offerte da Amadeus su Sanremo 2020, nell'intervista con Mara Venier in apertura la nuova edizione di Domenica in. A proposito delle possibili incursioni dell'amico Fiorello, Amadeus racconta:

"Mi ha detto, 'Tu lascia la porta aperta, io vado e vengo'. Con Rosario siamo come fratelli, ha la libertà di fare quello che vuole, andare dove vuole e non c'è neanche bisogno che mi avvisi".

Il conduttore de I soliti ignoti dà poi alcuni dettagli sulle serate: "Le prime due serate si ascolteranno le canzoni, la terza serata, il giovedì, sarà interamente un omaggio alla canzone di Sanremo. Tutti e 20 i cantanti in gara si sceglieranno uno dei brani dei 70 anni del festival e lo possono reinterpretare come vogliono e con chi vogliono: con il cantante originale, un altro interprete, un coro, o da soli, sarà un omaggio libero. Ma la cosa importante è che non sarà una serata di divertimento fine a se stesso, ma la reinterpretazione avrà un punteggio e si sommerà alla classifica dei giorni precedenti".

Altra novità sarà il ritorno dei grandi ospiti internazionali "anche per onorare i 70 anni del Festival".

Rispetto alla scelte dei cantanti in gara, aggiunge:

"Ora cominceremo ad ascoltare le canzoni, spero di portare dei personaggi molto forti".

