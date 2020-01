Nelle sale per soli tre giorni: il commissario Montalbano sbarca al cinema

Il commissario Montalbano arriva per la prima volta al cinema, ma solo il 24, 25, 26 febbraio.

Dopo aver raccolto oltre 1 miliardo e 200 milioni gli spettatori in 20 anni su Raiuno, in attesa del grande evento televisivo della primavera 2020, il commissario, nato dalla penna di Andrea Camilleri - che con le sue opere ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo - e interpretato da Luca Zingaretti, arriva nelle sale italiane per un evento straordinario in anteprima assoluta. Il nuovo attesissimo episodio della collection evento si intitola 'Salvo Amato, Livia Mià ed è diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti.

