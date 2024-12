Notre-Dame è anche... dello Stretto! Oggi la solenne riapertura dopo l’incendio di 5 anni fa. Attesi leader da tutto il mondo

C'è un filo, saldo, che lega Notre Dame alle sponde strettesi e calabresi. Un ponte lungo che ci fa riconoscere europei senza frammentazioni. Il punto d'incontro sono due giovani, un siciliano e un calabrese, che hanno partecipato al "riassemblaggio" e alla guarigione, metaforica e materiale, della storia collettiva ferita, dopo l'incendio che nel 2019 causò il crollo del tetto e danni gravissimi alla cattedrale, anima pulsante della capitale francese. Il tesoro che manca aprirà le sue porte. Il messinese Roberto Merlo, classe 1989, laureato a Urbino in conservazione dei beni culturali, da piccolo si perdeva nei musei corrucciandosi quando gli dicevano che quei capolavori non si potevano toccare. E invece poi ha ridato vita a tanti gioielli in Francia, divenuta sua seconda casa, il luogo dove dimostrare il suo talento smisurato, dopo la specializzazione in pittura e opere policrome. In Francia un altro talento italiano, una restauratrice di chiara fama, lo ha accolto per una grande opera: il restauro della Cancelleria di’Orléans. Un sogno ad occhi aperti per il bambino siciliano cresciuto con tanti desideri e con il tormentone «non toccare». E che invece ha “toccato” eccome, partecipando al restauro di tanti capolavori: «Le quattro stagioni» dell'Arcimboldo del museo del Louvre, «David e Golia» di Guido Reni nonché il «San Tommaso» di Diego Velázquez e il «Massacro di Scio» di Eugène Delacroix.

«Notre Dame sta tornando a risplendere – ci racconta – e ciò che custodisce è un altro lavoro che abbiamo seguito con la società Arcanes e con Cinzia Pasquali. In particolare abbiamo restaurato con tanti altri professionisti i “Mays de Notre Dame” (13 monumentali dipinti religiosi realizzati dai più grandi pittori francesi del XVII secolo) che finalmente verranno riappesi e torneranno accessibili al pubblico. Una grande emozione di cui andare orgogliosi». Il calabrese Livio De Luca, originario di Amantea, con una laurea all’Università Mediterranea di Reggio, amante di «Nuovo Cinema Paradiso» ha diretto il cantiere digitale per il restauro della cattedrale come abbiamo spesso raccontato su Gazzetta del Sud: «La riapertura di Notre Dame – dice – rappresenta un momento di grande emozione, non solo per chi ha lavorato instancabilmente al restauro della cattedrale, ma anche per la comunità scientifica che, col suo contributo, ha accompagnato questo processo. Notre Dame non è solo un monumento fisico che torna alla vita, ma anche una “cattedrale digitale” di dati e conoscenze scientifiche. Il lavoro svolto negli ultimi anni ha prodotto un patrimonio immateriale fatto di modelli 3D, annotazioni e dati interdisciplinari che costituiscono una risorsa straordinaria che continuerà a rivelare il suo valore nel tempo, permettendo nuove scoperte e approcci innovativi nello studio e nella conservazione del patrimonio». La riapertura segna dunque un inizio: «La partenza di una fase – continua – in cui la conoscenza accumulata potrà essere condivisa, arricchita e resa accessibile per le generazioni future. È un’opportunità per dimostrare come il digitale possa non solo preservare il passato, ma anche stimolare nuove riflessioni sul nostro rapporto con il patrimonio culturale».