Uso dei contanti, il limite scende da 3 mila a 1.000 euro: le novità del decreto fiscale

Torna da tremila a mille euro la soglia per l’uso del contante. E’ quanto emerge dall’ultima bozza in circolazione del dl fiscale. Le «Modifiche al regime dell’utilizzo del contante» sono previste all’articolo 19 del provvedimento che stasera potrebbe approdare in Consiglio dei ministri. L'attuale limite è di 3 mila euro: si prevede un ritorno a 1.000 euro.

Inoltre, dal 2020 arriva la digital tax. L’imposta si applicherà sui ricavi realizzati nell’anno solare a partire dal prossimo anno.

Infine, non solo la lotteria degli scontrini: entra nel decreto fiscale anche un premio speciale per chi paghi con la carta di credito. Lo si legge nell’ultima bozza del decreto collegato alla manovra, che è datata 14 ottobre. Per incentivare l’uso di sistemi di pagamento elettronici, viene creata una specifica estrazione di premi riservati tanto ai consumatori quanto ai negozianti, qualora il pagamento avvenga con carte o bancomat. Per i premi della nuova lotteria vengono stanziati 70 milioni di euro.

Al via la precompilata Iva. A partire dalle operazioni 2021, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’Iva. Già dal prossimo anno l’amministrazione fiscale renderà disponibili le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’imposta.

