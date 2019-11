Reddito di cittadinanza, oggi il giorno del pagamento di novembre

È finita l’attesa per la ricarica della carta del reddito di cittadinanza: oggi è la data prevista per l’arrivo del pagamento di novembre 2019. L’accredito spetta a chi ha presentato la domanda da marzo fino a settembre.

Per sapere quando si riceverà l’accredito però, bisogna fare distinzione in base alle caratteristiche del beneficio richiesto. Il calendario d’invio del pagamento del reddito di cittadinanza infatti, varia a seconda che si tratti di primo pagamento (e quindi si è nuovi beneficiari) o se si è già usufruito di un primo accredito sulla carta del reddito di cittadinanza.

Intanto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in un'intervista a diMartedì, assicura che il reddito di cittadinanza non verrà abolito: "Non aboliremo il reddito di cittadinanza, una misura universale di sostegno alla povertà e ai redditi più bassi esiste in tutta Europa ed è giusto che anche l'Italia la abbia. Ma stiamo da una parte rafforzando i controlli, e soprattutto dobbiamo intervenire per rafforzare il secondo pilastro, quello dell'avviamento al lavoro".

