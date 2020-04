Il coronavirus rinvia le scadenze per le auto: proroga per assicurazioni e revisione

Novità per le assicurazioni di auto e moto sono contenute nel decreto Cura Italia: in particolare è prevista la proroga delle scadenze di Rc auto e moto vista la difficoltà al rinnovo a causa degli uffici chiusi o con servizi ridotti.

In particolare, il decreto Cura Italia prevede un prolungamento di 30 giorni del periodo di validità dei certificati dopo la scadenza, raddoppiando il periodo di tolleranza già previsto normalmente che è di 15 giorni. L’estensione è valida fino al 31 luglio 2020: significa che da agosto - salvo nuove disposizioni - la tolleranza sarà nuovamente di 15 giorni.

L'assicurazione comunque può sempre essere sospesa, specialmente se in questo periodo l'auto non viene usata, così da poter risparmiare sul premio da pagare. Per farlo si deve inviare una comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure si può fare on line. Ma la sospensione può essere richiesta solo per le auto che rimangono in sosta nel garage privato, se le auto rimangono in sosta fuori non si può fare e si può incorrere in una sanzione.

MINISTERO Patenti scadute nel periodo dell'emergenza: c'è la proroga fino al 31 agosto

Prorogata anche la scadenza delle patenti che dovevano essere rinnovate tra il 31 gennaio e il 15 aprile: la loro validità sarà fino al 31 agosto. Proroga fino al 30 giugno 2020 per gli esami di guida oltre al normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda. Stessa cosa vale per il foglio rosa (il permesso di guida provvisorio)

Infine, prorogata anche la revisione: i mezzi che avevano la revisione in scadenza entro il 31 luglio potranno circolare fino al 31 ottobre.

