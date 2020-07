Reddito di cittadinanza, la bozza del Pnr: "Introdurre necessari miglioramenti"

È in arrivo un check up per il reddito di cittadinanza. «A distanza di un anno dalla sua introduzione - si legge nella bozza del Pnr - si dovrà valutare l’efficienza e l’efficacia del RdC e cercare di introdurre i necessari miglioramenti».

«Appare chiaro - continua il Pnr - che l’attuale crisi pandemica ne ha complicato la valutazione ed enfatizzerà il ruolo dello strumento come sostegno alla povertà ma in futuro dovrà essere valutato come sia stato in grado di cambiare lo status lavorativo del percettore e se il processo di reinserimento formativo sia stato efficace».

Inoltre, per tenere conto delle trasformazioni legate al progresso tecnologico, il governo «avverte l’esigenza di rafforzare le tutele e le protezioni sociali, rivolte ai lavoratori reclutati con piattaforme digitali, da affiancare a quelle previste per i lavoratori subordinati e i collaboratori coordinati e continuativi».

