Reddito di cittadinanza a settembre, come chiedere il rinnovo per ottenere il sussidio prima possibile

Si avvicina il mese "X" per tutti i percettori del reddito di cittadinanza. Come noto, infatti, a settembre scade il sussidio e dalle modalità di presentazione della domanda per poterne beneficiare per altri 18 mesi dipendono i tempi di erogazione. Insomma, tra il presentare la domanda a fine ottobre e i primi giorni di novembre, la differenza è tanta.

Bisogna specificare che, sebbene vi sia la possibilità di ripresentare la domanda, bisogna comunque attendere che sia passato un mese dal termine del beneficio prima di potere inoltrare la nuova pratica.

Di conseguenza, considerato che il pagamento di settembre dovrebbe avvenire tra il 26 e il 28, la domanda non potrà essere presentata prima del 27 di ottobre.

Ma occhio a non attendere il mese di novembre. L’articolo 3, comma 5, del decreto 4/2019 prevede infatti che il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della richiesta e ciò comporterebbe, per chi fa domanda a novembre, un'attesa fino al mese di dicembre.

Infine, in considerazione del fatto che per conoscere l’esito della domanda bisogna attendere almeno il 15esimo giorno del mese successivo, chi presenta domanda a fine ottobre, potrà beneficiare del rinnovo nella seconda metà di novembre.

