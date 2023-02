Microsoft lancia Teams Premium basato su ChatGPT: l'Intelligenza artificiale per le riunioni aziendali

Microsoft Corp mercoledì ha lanciato una nuova offerta di messaggistica premium per la piattaforma di comunicazione aziendale Teams alimentata da ChatGPT per semplificare le riunioni utilizzando il chatbot AI che ha preso d'assalto la Silicon Valley. Lo riferisce Reuters.

Il servizio premium costerà 7 dollari al mese da giugno prima di arrivare a 10 dollari a luglio, ha fatto sapere Microsoft. ChatGPT di proprietà di OpenAI genererà note di riunione automatiche, consiglierà attività e aiuterà a creare modelli di riunione per gli utenti di Teams.

Microsoft, che ha annunciato un investimento multimiliardario in OpenAI all'inizio di questo mese, ha affermato di voler aggiungere la tecnologia di ChatGPT a tutti i suoi prodotti, ponendo le basi per una maggiore concorrenza con Alphabet Inc, cui fanno capo Google e altre società controllate.

Il chatbot, che può produrre prosa o poesia a comando, è in prima linea nell'IA generativa, uno spazio in cui sempre più grandi aziende tecnologiche stanno incanalando le proprie risorse.

© Riproduzione riservata