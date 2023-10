Legge di bilancio, novità anche per i pensionati e per le famiglie: “Asilo gratis dal secondo figlio in poi”. Taglio del canone Rai dalla bolletta

L'approvazione della Legge di Bilancio comporta numerose novità in molti ambiti. Musica e parole della premier Giorgia Meloni: «La rivalutazione delle pensioni per il recupero dell’inflazione cuba 14 miliardi di euro. Ci sarà una rivalutazione del 100% per le pensioni fino a quattro volte il minimo, del 90% tra 4 e 5 volte il minimo e poi c'è un decalage».

Decontribuzioni e asilo gratis

Sulla famiglia «non confermiamo il taglio dell’Iva sui prodotti della prima infanzia» - ha detto la Premier - perché purtroppo «è stato assorbito dagli aumenti di prezzo» legati all’inflazione ma «aggiungiamo 3 ulteriori misure per 1 miliardo: continuiamo a lavorare sul congedo parentale; aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido con l'obiettivo è dire che al secondo figlio l’asilo è gratis» e poi c'è una «decontribuzione per le madri con due figli o più» per fare in modo che «non paghino i contributi a carico del lavoro».

Taglio del canone Rai

«Ci sarà un primo intervento sul canone Rai che sarà tagliato dalla bolletta dei contribuenti». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa che ha approvato la legge di Bilancio. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a tal proposito ha precisato: «Lo abbiamo ridotto di un quarto: Non si pagheranno più 90 euro ma 70 euro all'anno».