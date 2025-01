Che cos'è DeepSeek, la start-up cinese che sorprende l’industria dell’AI

DeepSeek, la start-up cinese di intelligenza artificiale, ha scalato la vetta della classifica dei download sull’App Store, sorprendendo gli analisti per la sua capacità di eguagliare le prestazioni dei principali rivali americani. Questo «chatbot» sta mettendo in agitazione l’industria dell’high-tech, in particolare i colossi americani come Nvidia e Meta, che hanno speso cifre colossali per dominare il settore in piena espansione dell’AI.

Ecco cosa c'è da sapere su DeepSeek

DeepSeek è stato progettato da una start-up con sede a Hangzhou (Cina orientale), una città nota per l’alta concentrazione di aziende tecnologiche. Disponibile come applicazione o su computer, offre una serie di funzioni simili a quelle dei suoi concorrenti occidentali: può scrivere testi di canzoni, aiutare ad affrontare situazioni quotidiane o suggerire una ricetta adatta al contenuto del frigorifero. DeepSeek è in grado di comunicare in diverse lingue, ma ha dichiarato all’Afp di essere competente soprattutto in inglese e cinese. Tuttavia, condivide i limiti di molti agenti conversazionali cinesi. Quando gli si chiede di parlare di argomenti sensibili, come il presidente Xi Jinping, preferisce evitare l’argomento e suggerisce di «parlare di qualcos’altro».