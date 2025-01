DeepSeek: l'intelligenza artificiale cinese tra silenzi, omissioni e risposte imbarazzate

Sono bastate 24 ore a DeepSeek per mandare in tilt i mercati azionari e intensificare la competizione tra Stati Uniti e Cina sull'intelligenza artificiale. Ma se aziende come Nvidia hanno pagato a caro prezzo il debutto del 'ChatGPT cinesè, aumentano le critiche per le sue politiche sulla privacy e il suo modo di affrontare i temi sensibili.

La versione R-1 di DeepSeek ha superato la popolare ChatGPT, dell’americana OpenAI, nella lista dei download gratuiti nell’Apple store, sia in Cina che negli USA. Mentre gli esperti si domandano se l’impatto del modello V3 - creato in soli due mesi per 6 milioni di dollari - sarà duraturo i test mostrano la sua natura selettiva e obsoleta quando si tratta di rispondere a determinate domande.

Risposte estese sulla sua origine

DeepSeek non ha problemi a spiegare come è stato creato il suo modello, che, afferma, «come molti modelli di intelligenza artificiale avanzati, deriva da una combinazione di ricerca all’avanguardia, elaborazione di dati su larga scala e tecniche di apprendimento automatico», e poi offre una spiegazione dettagliata del processo che solitamente viene seguito per il suo sviluppo.