Eriksen tranquillizza i compagni dell'Inter dopo il malore: “Sto bene, torno presto”

Un messaggio in serata nella chat dei giocatori nerazzurri. Tutto quello che gli interisti volevano sentirsi dire da Christian Eriksen: «Sto bene, torno presto». Lo ha svelato l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, intervenuto su Sky Sport. Il deus ex machina dell'Inter, sin da subito, si è attivato per capire come poter supportare la famiglia e l'entourage del giocatore.

«Oltre al messaggio inviato nella nostra chat di squadra», ha sottolineato l'ad, «ciò che rende tutto bello è l'atteggiamento delle squadre avversarie, del mondo del calcio e del mondo dello sport in generale. Un plauso a Kjaer, il capitano della Danimarca: il suo intervento è stato determinante».

