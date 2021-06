Euro 2020, malore Eriksen: necessario il massaggio cardiaco. Giocatore sveglio e fuori pericolo. La gara ricomincerà alle 20,30

Momenti di grande terrore a Euro2020. Il centrocampista della Danimarca e dell'Inter, Christian Eriksen, si accascia e non accenna a riprendersi. Necessario il massaggio cardiaco. Giocatori in lacrime in campo e silenzio surreale sugli spalti. Sospesa la partita. Anche la moglie del calciatore danese ha raggiunto il terreno di gioco, confortata dai giocatori Schmeichel e Kjaer. La Finlandia fa rientro negli spogliatoi e anche il giocatore sulla barella, intubato, lascia il campo circondato dai compagni tra gli applausi scroscianti del pubblico.

L'Uefa comunica ufficialmente la sospensione del match sui proprio canali social, ma le due squadre avevano lasciato il campo da tempo, mentre una foto che fa sperare circola sui social: Eriksen è cosciente. Il giocatore è stato trasportato in ospedale e le condizioni sono stabili. La federazione danese conforta con il suo messaggio: il giocatore è sveglio. Anche l'amministratore delegato dell'Inter sembra meno preoccupato, rivelando a Sky che c'è cauto ottimismo. Il giocatore è fuori pericolo, lo ha comunicato anche l'agente di Eriksen.

La gara serale tra Belgio e Russia si giocherà: lo ha comunicato ufficialmente la stessa Uefa. Cancellata, invece, la conferenza stampa dell'Inghilterra, alla vigilia della gara di domani contro la Croazia.

Sugli spalti di Copenaghen, dopo che i tifosi erano in attesa di notizie, è apparsa la notizia che tutti speravano: il giocatore è sveglio ed è cosciente.

La partita tra Danimarca e Finlandia riprenderà dal 43' del primo tempo alle 20,30. Lo ha fortemente voluto lui.

