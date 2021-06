Eriksen dimesso dall'ospedale incontra i compagni: “Ragazzi fantastici, tiferò per loro”

Christian Eriksen è stato dimesso dall’ospedale di Copenaghen dove era ricoverato a causa dell’attacco cardiaco durante Danimarca-Finlandia a Euro 2020. Lo rende noto su Twitter la federazione calcistica danese pubblicando un messaggio del centrocampista dell’Inter: «Grazie per tutti i messaggi di vicinanza. Incredibile vederli e viverli. L’operazione è andata bene e mi sto riprendendo bene nonostante tutte le circostanze del caso. Veramente fantastico vedere ancora i ragazzi dopo che la fantastica gara che hanno giocato la scorsa notte. Non c'è bisogno di dire che farò il tifo per loro lunedì prossimo contro la Russia». Ha già incontrato i compagni di squadra.

