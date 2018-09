Il GDShow diventa uno spettacolo televisivo, il 27 e 30 settembre in onda su Tgs e Rtp

Il GDShow sbarca sul piccolo schermo diventando uno spettacolo televisivo. È tanta l'attesa per l'evento che andrà in onda il 27 e 30 settembre alle 21 su Tgs ed Rtp, soprattutto alla luce del grande successo registrato nella nottata delle stelle andata in scena a Taormina sabato scorso.

Il GDShow è un progetto promosso da Gds Media&Communication assieme al Gruppo editoriale SES, con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, “gemelli” giunti in edicola con una nuova veste grafica. Una sinergia editoriale sempre a tutela della libertà di informazione e al servizio dei lettori.

Un momento chiave del percorso di sviluppo avviato dalla Società Editrice Sud che nei mesi scorsi ha riunito in un’unica compagine societaria le storiche testate siciliane.

Come si è potuto vedere in questi giorni, entrambi i giornali si presentano con una veste grafica nuova e il sito www.gazzettadelsud.it offre una rinnovata immagine alla quale corrisponde anche un potenziamento dei contenuti e della velocità di consultazione.

