Meteo, pioggia e freddo al Sud: il maltempo colpisce Sicilia e Calabria

Pioggia e freddo si abbattono sull'Italia: da Nord a Sud la situazione cambia completamente e le temperature quasi estive degli ultimi giorni lasciano spazio a quelle decisamente più autunnali.

E arrivano anche le piogge, che tra oggi e domani si abbatteranno su Sicilia e Calabria. L'aria più fredda nord atlantica, così come prevedono i meteorologi, farà diminuire le temperature attestandole alle medie del periodo.

La pioggia lascerà spazio al sole a partire da giovedì ma le temperature non risaliranno. Nel week end le massime saranno leggermente sotto media al Nord, valori normali invece al Sud.

LE PREVISIONI

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE: al Nord nuvoloso al mattino per nebbie e nubi basse, nuovo guasto dal pomeriggio al Nordovest con pioggia e neve sulle Alpi dai 1500m. Temperature in diminuzione, massime tra 11 e 16. Al Centro peggiora su Sardegna e Toscana con piogge e temporali, più diffusi in serata; andrà meglio altrove con maggiori spazi di sereno. Temperature stabili, massime tra 13 e 18. Al Sud instabile su Sicilia, Calabria e Salento con piogge e temporali in esaurimento serale, meglio altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 16 e 21.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE: al Nord spiccato maltempo con piogge e temporali, anche forti e insistenti in giornata. Neve abbondante sulle Alpi dai 1200-1400m. Temperature in diminuzione, massime tra 10 e 15. Al Centro maltempo su Sardegna e Tirreniche con piogge e temporali anche forti; meglio altrove con meno nubi e fenomeni più sporadici. Temperature stabili, massime tra 13 e 18. Al Sud qualche piovasco in Campania e in arrivo sulla Sicilia occidentale; ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 16 e 21.

