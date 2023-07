Meteo: fiammata di caldo, poi temperature in crollo di 12 gradi. Week end "instabile" in Calabria e Sicilia

Dopo alcuni giorni di caldo e sereno, il prossimo fine settimana arriverà un anticipo di autunno. Durerà poco l’ultima fiammata di caldo, poi da giovedì, l’Italia sarà investita da un vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa che, entro il weekend, porterà maltempo e un crollo delle temperature tra i 10 e i 12 gradi. Da domenica migliora ovunque e il bel tempo dovrebbe accompagnarci fino a Ferragosto.

Grazie all’alta pressione di origine sub-tropicale che domina sul bacino del Mediterraneo, fino a tutta la giornata di mercoledì 2 agosto avremo cieli in prevalenza sereni, spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Nella penisola le temperature riusciranno a salire nuovamente verso i 40 gradi, specie in Sicilia. Caldo afoso anche sul resto del Paese specie sulle pianure del Nord e lungo i litorali. Farà eccezione qualche nube di passaggio e addensamenti più consistenti sulle regioni alpine e prealpine. Mentre ancora domattina in Lombardia peserà la coda della nuova allerta meteo gialla, che interessa Milano.

Lo scenario cambia radicalmente tra giovedì 3 e venerdì 4, quando dal Nord Europa giungerà un vortice ciclonico. Le prime zone ad essere investite saranno i rilievi al nord, alcuni tratti dell’alta Valle Padana e la Liguria, dove assisteremo a imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate. «Il peggioramento in vista è dovuto a un cambio di circolazione delle correnti, che creeranno una saccatura profonda nord atlantica. La depressione dal nord della Francia inizierà a scendere», spiega ad ANSA il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma (Laboratorio di Meteorologia Modellistica Ambientale) del Cnr. «La perturbazione - aggiunge - libererà dalla morsa del caldo e porterà giovedì qualche temporale sul Centro Nord e l'Appenino. Venerdì e sabato l’instabilità si sposterà su Abruzzo, Puglia, Campania e Calabria, portando in generale una brusca diminuzione delle temperature, soprattutto se confrontate con i picchi di 41 gradi. Da venerdì inizierà un vento di maestrale che rinforzerà sabato con raffiche anche superiori ai 60/70 km orari su Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania». Sabato sarà il giorno più fresco, con temperature massime quasi ovunque sotto i 30 gradi e che potranno arrivare a 32 in Puglia. In buona parte della penisola si tornerà a minime più che fresche, sotto i 20 gradi. «Questa sfuriata veloce - conclude Gozzini - rovinerà il weekend, ma già da domenica migliora e la prossima settimana torneranno caldo e sole che dovrebbero accompagnarci fino a ferragosto».

Intanto, secondo il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora la situazione in 27 città italiane, domani è previsto il bollino arancione a Perugia, Cagliari e Campobasso, ovvero l’afa metterà a rischio la popolazione fragile, come anziani e bambini. Mercoledì 2 agosto Cagliari e Campobasso passeranno al bollino rosso, che indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione, mentre Firenze passerà dal giallo all’arancione.